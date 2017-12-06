Оксана Савченко: Из-за чиновничьего бездействия страдают спортсмены

Трехкратная чемпионка Летней Паралимпиады-2008 и пятикратная чемпионка Летней Паралимпиады-2012 Оксана Савченко прокомментировала Медиакорсети решение МОК:
- Мнение об этом решении МОК у меня такое же, как и было летом, когда было принято решение об отстранении наших паралимпийцев – все это несправедливо по отношению к спортсменам. Не будем скрывать, что здесь имеется чиновничье бездействие. Дело в том, что не все исправлялось, как надо было. Очень много было замечаний в 2016 году именно к министерствам, именно к федерациям, но до сих пор эти замечания не исправлены. Поэтому такое решение МОК было ожидаемо. Очень жаль, что из-за всей этой ситуации страдают спортсмены, которые всю свою жизнь готовятся к олимпийским играм. Я честно за то, чтобы спортсмены выступали под нейтральным флагом, потому что они здесь ни при чем, они готовились, и они должны себя реализовать неважно под каким уже это флагом будет.
Что касается того, чтобы проводить «свои» олимпийские игры, я считаю, что это бессмысленно. У нас итак каждый год проводят чемпионаты России. В проведении каких-либо якобы альтернативных игр смысла нет. У нас проходили якобы отдельные паралимпийские игры после отстранения 2016 года, но мы сейчас не знаем ни одного спортсмена в лицо, не знаем, кто что выиграл, что завоевал и т.д. Для галочки, конечно, это все было проведено, но о спортсменах тогда никто не задумался.