Олимпиада-2018: Кто из спортсменов Башкирии попал в «черный список» МОК

Спортивная общественность обсуждает решение Международного олимпийского комитета (МОК) о запрете российским спортсменам выступать под флагом России. Мы решили узнать, кого из башкирских спортсменов касается это решение.

Напомним, вчера в Лозанне члены исполкома МОК обсудили доклад комиссии Шмида, которая в течение года исследовала доказательства использования допинга в российском спорте во время Олимпиады в Сочи. Было принято решение о том, что отдельные российские спортсмены при соблюдении строгих условий* смогут участвовать в индивидуальных или командных соревнованиях на Олимпиаде-2018 в Пхенчхане и будут называться OAR (Olympic Athlete from Russia) – «олимпийский спортсмен из России». Им разрешено выступать без государственной символики России под олимпийским флагом.

Спортивный журналист Усман Ямгуров рассказал Медиакорсети, кто из башкирских спортсменов может поехать на Олимпиаду в Корею.

- Бобслеист Ильвир Хузин уже пожизненно отстранен от участия в Олимпиадах (признан виновным в нарушении целостности банки с допинг-пробой – прим.). Шорт-трекист Семен Елистратов - невиновен, он был замечен в употреблении мельдроната, но его должны допустить. Лыжный двоеборец Эрнест Яхин – чист, Ильмир Хазетдинов (прыжки на лыжах с трамплина) – тоже. Дмитрий Васильев (прыжки с трамплина) – в 2001 году был уличен в употреблении запрещенного фуросемида, он уже отбыл дисквалификацию. Но в тех документах МОК, которые опубликованы, пока непонятно, касается или нет запрет на участие в олимпийских играх спортсменов, уличенных в употреблении запрещенных веществ на других Олимпиадах, кроме Олимпиады в Сочи. Поэтому здесь еще надо уточнять.

Елизавета Салихова (сноуборд) – чистая. Лыжные акробаты (фристайл) Кирилл Самородов и Кристина Спиридонова – тоже чистые спортсмены. Наши четыре хоккеистки, которые могут попасть в сборную России, скорее всего, будут отстранены вместе со всей командой.

- Надо понимать, что все спортсмены должны соблюдать ряд жестких условий, в том числе иметь определенное количество отрицательных допинг-проб перед Олимпиадой, - сказал Усман Ямгуров. - Но все наши чистые спортсмены, кого я перечислил, по-моему, имеют такие пробы. Из всех спортсменов за медаль может зацепиться, пожалуй, только сноубордистка Салихова, поскольку она входит в ТОП-15 сильнейших спортсменов в этой дисциплине, а в сноуборде все возможно.

Что касается участия или неучастия российских спортсменов, то здесь я считаю, нельзя вести и речи о том, чтобы не ехать на Олимпиаду. Это отбросит российский спорт на несколько десятилетий назад, в 50-е годы. Потому что тогда придется все начинать с чистого листа, заново подавать заявку на включение в МОК национального олимпийского комитета и так далее.

Приглашать российских атлетов будут в соответствии со следующими рекомендациями:

– Список приглашенных будет определен по абсолютному усмотрению группой, которую возглавит Валери Фоурнейрон, председатель ITA (независимого органа по допинг-тестированию). Группа будет включать в себя членов целевой группы по тестированию перед Играми – одного от ВАДА, другого от DFSU (антидопингового подразделения конвента SportAccord), и одного от МОК, доктора Ричарда Баджета.

– Группа будет руководствоваться в своих решениях следующими принципами:

- Спортсмены не должны быть дисквалифицированы или признаны виновными в любом из нарушений антидопинговых правил.

- Спортсмены должны пройти все тестирования перед Играми, которые установит целевая группа по тестированию перед Играми.

- Спортсмены должны пройти любые другие тестирования, определенные группой, чтобы обеспечить равные условия.

МОК по своему усмотрению в конечном итоге определит спортсменов из этого списка, которые будут приглашены.

III. Эти приглашенные спортсмены будут принимать участие в индивидуальных и командных соревнованиях под именем «олимпийский атлет из России». Они будут выступать в форме под своими именами и под олимпийским флагом. Олимпийский гимн будет играть в их честь на любой из церемоний.

- Ни один из руководителей олимпийской команды России на Играх 2014 года в Сочи не может быть включен в список приглашенных.

- Ни один тренер или доктор, чей спортсмен был уличен в нарушении антидопинговых правил, не может быть включен. Все тренеры и доктора, включенные в список приглашенных, должны будут подписать заявление об этом.

- Любые другие требования, необходимые для защиты целостности Олимпийских игр

VII. МОК по своему усмотрению определит конечный список персонала и официальных лиц, которые будут приглашены из этого списка.

Как вы считаете, надо ли ехать российским спортсменам на Олимпиаду и выступать не под российским, а олимпийским флагом?