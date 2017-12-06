mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Спортивный журналист Юртаев: Каждый спортсмен должен сам сделать свой выбор

6 декабря 2017, 14:28
Медиакорсеть опрашивает экспертов после решения МОК о запрете сборной России выступать на Олимпиаде под государственным флагом.

- Решение предсказуемое, - сказал спортивный журналист Андрей Юртаев. - Те, кто следил за ситуацией, примерно его и ожидали. В целом, надо сказать, что могло бы быть и хуже, могли бы запретить участвовать вообще всем. А так, «чистые» спортсмены получили возможность выступить, и это неплохо. Что бы ни было написано на груди, и какой бы флаг ни поднимался в честь победы, все прекрасно понимают, какую страну представляет тот или иной атлет.

- Я думаю, каждый спортсмен должен сделать свой выбор самостоятельно, - считает журналист. - У каждого свои отношения со спонсорами и государством и у каждого свои приоритеты: государственный флаг или звание олимпийского чемпиона.

Мы также спросили, а может быть, стоит провести параллельные игры для тех спортсменов, кто лишен права или примет решение не ехать на Олимпиаду в Корею.

- Зачем? Лично я не могу придумать ни одной спортивной или коммерческой причины, объяснившей бы целесообразность таких соревнований, - ответил Андрей Юртаев.

Материалы по теме
Оксана Савченко: Из-за чиновничьего бездействия страдают спортсменыОлимпиада-2018: Кто из спортсменов Башкирии попал в «черный список» МОКМинистр спорта Башкирии Иванюта: Наши спортсмены должны ехать на Олимпиаду
#Новости#Наши в Пхенчхане#Болеем за наших#Константин Климов#Спорт
Подпишитесь
Как в Башкирии будут возвращать мобилизованных отцов трех и более детей
Вчера, 19:22
Хабирову массово пожаловались на отсутствие «дороги жизни» в деревнях под Уфой
Вчера, 15:04
Представитель военкомата Башкирии объяснил небольшие зарплаты мобилизованных
Вчера, 19:57
В еще не открытом после ремонта парке в Уфе обнаружили сломанные конструкции
Вчера, 08:33
В Башкирии отсрочку от частичной мобилизации получат еще три категории граждан
Вчера, 14:45
«Битву против снега не проиграете»: Хабиров высказался о зимнем сезоне в Башкирии
Вчера, 13:48