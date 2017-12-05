России запретили выступать на ОИ-2018 под своим флагом

Запрет на участие России на Олимпиаде-2018 связан с антидопинговыми расследованиями, которые продолжались полтора года. В результате Россия лишилась 11 медалей, заработанных в Сочи. Среди олимпийцев, у которых отозвали награды, бобслеисты Александр Зубков, Алексей Негодайло и Дмитрий Труненков, скелетонист Александр Третьяков, биатлонистки Ольга Зайцева, Ольга Вилухина и Яна Романова, лыжники Александр Легков и Максим Вылегжанин. В итоге Россия потеряла первое место в медальном зачете на зимней Олимпиаде в Сочи 2014 года и опустилась на третье место, уступив Норвегии и Канаде.