России запретили выступать на ОИ-2018 под своим флагом

Международный Олимпийский комитет решил, что российские спортсмены смогут выступить на Олимпийских играх в Южной Корее, но только под нейтральным флагом. Об этом сообщает РИА Новости.
На Олимпиаде не будет звучать российский гимн. Ни один сотрудник министерства спорта не будет аккредитован на Олимпиаду-2018. Российский вице-премьер по спорту Виталий Мутко пожизненно отстранен от присутствия на любых Олимпиадах. Членство Олимпийского комитета России в МОК приостановлено. Российским спортсменам разрешено выступать под названием "олимпийские спортсмены из России". Употребление любой государственной символики для них запрещено, включая рингтоны гимна на телефонах и татуировки российского флага.
Российские власти выступают резко против участия в Играх под нейтральным флагом. Президент России Владимир Путин говорил, что это «унижение для страны». Глава Олимпийского комитета России Александр Жуков уверял, что такой вариант даже не рассматривается. 4 декабря пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что власти не обсуждают возможность бойкота Пхенчхана-2018 российской сборной. Во вторник Песков сказал, что Кремль "предпочтет хранить молчание" до оглашения решения МОК.
Запрет на участие России на Олимпиаде-2018 связан с антидопинговыми расследованиями, которые продолжались полтора года. В результате Россия лишилась 11 медалей, заработанных в Сочи. Среди олимпийцев, у которых отозвали награды, бобслеисты Александр Зубков, Алексей Негодайло и Дмитрий Труненков, скелетонист Александр Третьяков, биатлонистки Ольга Зайцева, Ольга Вилухина и Яна Романова, лыжники Александр Легков и Максим Вылегжанин. В итоге Россия потеряла первое место в медальном зачете на зимней Олимпиаде в Сочи 2014 года и опустилась на третье место, уступив Норвегии и Канаде.
Также Международный олимпийский комитет принял решение о пожизненном отстранении от соревнований биатлонистки Ольги Зайцевой. Российскую спортсменку, завоевавшую олимпийскую медаль на Играх-2014 в Сочи, обвинили в употреблении запрещенных препаратов. Сама Ольга Зайцева в прямом эфире телеканала "Матч ТВ" заявила, что никаких допингов никогда не принимала и будет бороться за свое честное имя до конца.
Решение МОК о пожизненной дисквалификации принято и в отношении лыжниц Юлии Чекалевой и Анастасии Доценко. Навсегда отстранили от участия в Олимпийский играх и группу российских бобслеистов Александра Касьянова, Алексея Пушкарева и Ильвира Хузина, который является воспитанником башкирского спорта. Как следует из официального сообщения МОК, причиной стали нарушения антидопинговых правил. Всем троим бобслеистам отныне запрещено выступать на Олимпийских играх и вообще участвовать в каких-либо мероприятиях, проводящихся под эгидой МОК.
Как считают комиссии, которые проводили расследования для Всемирного антидопингового агентства и МОК, в России действует государственная система допинга. В московской лаборатории подменяли данные о положительных пробах российских спортсменов; в Сочи положительные пробы под контролем спецслужб меняли на чистые. Россия признает только отдельные случаи применения допинга.
- Решение противоречивое. Тем не менее, это уже официальная позиция, а не просто предположения. Честная борьба всегда была в основе развития спорта в нашей стране. Пока мы не изучим официальных документов по итогам заседания Исполкома МОК, давать более развернутые комментарии преждевременно, - заявил Павел Колобков.
Позже стало известно, что решение о том, как поступать спортсменам, будет обсуждаться 12 декабря на Олимпийском собрании с участием спортсменов и тренеров. Также прозвучала информация о том, что свою позицию по Олимпийским играм президент России Владимир Путин выскажет 6 декабря на Съезде волонтеров.