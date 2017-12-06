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Российские спортсмены обратились в спортивный арбитражный суд

6 декабря 2017, 16:46
Всего в суд обратились 22 российских спортсмена, включая спортсменов из Башкирии, которых отстранили от Олимпийских игр и отозвали призовые места.

22 российских спортсмена, которых за нарушение антидопинговых правил отстранила комиссия международного олимпийского комитета (МОК), подали апелляции в Спортивный арбитражный суд.

В спортивный арбитражный суд обратились в том числе биатлонистка Ольга Вилухина, чье «серебро» отозвали и бобслеист Ильвир Хузин, которого отстранили от участия в Олимпиадах.

Отдельное судопроизводство будет проходить отдельно по каждому спортсмену. Спортсмены также попросили Спортивный арбитражный суд вынесения окончательного решения до начала Олимпийских игр-2018, которые пройдут с 9 по 25 февраля в Пхенчхане.

Напомним, МОК отстранил российских спортсменов после перепроверки допинг-проб россиян с Олимпиады-2014 в Сочи. По итогам работы комиссии Россия лишилась 11 наград домашних Игр и потеряла первое место в медальном зачете.

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#Новости#Злата Зукович#Спорт
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