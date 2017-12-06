Российские спортсмены обратились в спортивный арбитражный суд

Отдельное судопроизводство будет проходить отдельно по каждому спортсмену. Спортсмены также попросили Спортивный арбитражный суд вынесения окончательного решения до начала Олимпийских игр-2018, которые пройдут с 9 по 25 февраля в Пхенчхане.