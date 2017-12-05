В Приморье в армию призвали семилетних детей

Мальчиков 2010 года рождения вызвали в Уссурийский военный комиссариат с целью постановки на учет. Когда разобрались в ситуации, оказалось, что причиной стала путаница в исходных данных детей. Вызовы составили на базе списков юношей 2011 года рождения, представленных подразделением Уссурийской городской центральной больницы.
От пресс-службы Восточного военного округа стало известно, что военные комиссариаты в процессе осенней кампании текущего года призвали примерно восемь тысяч новобранцев. Свыше четырех тысяч из них уже направили в войска.
Первоначально военные не уточнили, нужно ли семилетним детям приходить в комиссариат. Но их родители решили посетить призывную комиссию.
Родственник одного мальчика выложил фотографию повестки в Сеть и написал, что сходит с ребенком в учреждение. Он добавил, что считает нужным сходить туда, чтобы мальчика не записали в уклонисты.
Впоследствии в военкомате дали пояснения, что получившему вызов ребенку не нужно никуда приходить. В списках присутствует 1,5 тысячи человек, и проверить каждого невозможно.
Также в учреждении признали, что неразбериха с фамилиями имела место и раньше. Один раз подобное письмо отправили девочке, фамилия которой заканчивается на «о». Имя девочки записали как Евгений вместо Евгении.
Призыв осени продлится до 18 декабря. Например, в Рузском округе Подмосковья до его окончания нужно призвать в армию 67 человек. Сотрудниками военкомата выявлено свыше 20 уклонистов.
Руководитель Рузского городского округа Максим Тарханов сообщил, что за неделю удалось найти 26 человек. Он подчеркнул, что это совместная работа, которая проводится вместе с сотрудниками ОМВД.