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В Башкирии может нарушиться электроснабжение – Минэнерго России

5 декабря 2017, 14:16
Это связано с ухудшением погодных условий.

На территории большинства субъектов Российской Федерации, включая Республику Башкортостан, возрастает риск нарушений электроснабжения потребителей из-за неблагоприятных погодных условий, сообщили в пресс-службе министерства энергетики России.

Так из-за дождя, снега, гололеда и сильного ветра возможно интенсивное гололедообразование на проводах и тросах воздушных линий электропередачи, а также обрывы проводов.

В случае нарушения электроснабжения сообщайте в «Башкирэнерго» по телефону 8-(347)-279-73-59.

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#Новости#Злата Зукович#Общество
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