Учёные из Америки доказали вред жирной пищи для организма

Исследователи считают, что в здоровой клетке вещества должны находиться в жидком состоянии, в противном случае движение молекул значительно замедляется, а упругость мембраны становится твердой, клетка постепенно разрушается. Но эти процессы можно остановить. С этой целью требуется обогатить рацион продуктами, богатыми ненасыщенными жирами, содержащимися в рыбе и морепродуктах. Также ученые отметили, что их открытие предоставляет новые возможности для поиска методов лечения ряда патологий.