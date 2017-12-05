mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Стало известно, кто стал главным архитектором Уфы

5 декабря 2017, 09:57
На место главного архитектора претендовало десять кандидатов.

На втором заседании комиссии выбрали главного архитектора Уфы, сообщил в своем блоге один из членов комиссии Дмитрий Эйгенсон. На пост претендовало десять кандидатов, в комиссии были чиновники, общественники и эксперты строительной области.

Главным архитектором Уфы стал директор и владелец ЗАО «Генпроект» Олег Анатольевич Байдин, «обогнав» Андрея Давыденко на один голос.

Напомним, 10 октября текущего года Ильдар Ибрагимов, который занимал должность главного архитектора с апреля 2012 года уволился по собственному желанию, вследствие чего место оставалось вакантным.

Материалы по теме
В Башкирии появится должность главного архитектораГлавный архитектор Уфы Ильдар Ибрагимов покинул свою должностьНового главного архитектора Уфы отберут на конкурсе
#Новости#Злата Зукович#Город
Подпишитесь
Как в Башкирии будут возвращать мобилизованных отцов трех и более детей
Вчера, 19:22
Хабирову массово пожаловались на отсутствие «дороги жизни» в деревнях под Уфой
Вчера, 15:04
Представитель военкомата Башкирии объяснил небольшие зарплаты мобилизованных
Вчера, 19:57
В еще не открытом после ремонта парке в Уфе обнаружили сломанные конструкции
Вчера, 08:33
В Башкирии отсрочку от частичной мобилизации получат еще три категории граждан
Вчера, 14:45
«Битву против снега не проиграете»: Хабиров высказался о зимнем сезоне в Башкирии
Вчера, 13:48