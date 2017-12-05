Стало известно, кто стал главным архитектором Уфы

На втором заседании комиссии выбрали главного архитектора Уфы, сообщил в своем блоге один из членов комиссии Дмитрий Эйгенсон. На пост претендовало десять кандидатов, в комиссии были чиновники, общественники и эксперты строительной области.
Главным архитектором Уфы стал директор и владелец ЗАО «Генпроект» Олег Анатольевич Байдин, «обогнав» Андрея Давыденко на один голос.
Напомним, 10 октября текущего года Ильдар Ибрагимов, который занимал должность главного архитектора с апреля 2012 года уволился по собственному желанию, вследствие чего место оставалось вакантным.