Глава Башкирии: У нас еще очень тонкий слой людей, ценящих настоящую музыку

– Я люблю музыку. Когда есть такая возможность, бываю на концертах классической музыки. Всегда думаю о том, что нам нужно больше музыкантов, нужны мощные оркестры, передовая культура. И стараюсь то, что от меня зависит, в этой части делать. Мы постепенно движемся вперед – увеличиваем финансирование, покупаем инструменты, пускай немного, но поднимаем заработную плату, – сказал Рустэм Хамитов. – Хотелось бы, чтобы было больше ребят, приобщенных к музыке, культуре. У нас, честно скажем, еще очень тонкий слой людей, которые интересуются настоящей музыкой, глубоко ее знают. На концертах выдающихся исполнителей у нас в лучшем случае – три четверти зала. Это говорит о том, что нам с вами еще трудиться и трудиться, и работа эта нескончаемая.