Жителям России будут возвращать деньги за задержанные авиарейсы

Получить возмещение граждане смогут только в том случае, если это случилось по вине перевозчика. По словам разработчиков документа, это сделано для удобства пассажиров. Им дается право выбора в ситуации, когда авиакомпания не выполняет свои условия. Если вылет отменят из-за плохих погодных условий, эта мера действовать не будет.