В Уфе семья осталась должна банку, лишившись квартиры стоимостью 16 млн руб

В 2006 году семья взяла ссуду на покупку квартиры – 6,5 миллиона рублей, которые должны были вернуть банку с процентами – почти 15 миллионов. На протяжении многих лет семья отдавала банку более 80 тысяч рублей ежемесячно, но осталась должна банку после потери платежеспособности. Глава семьи скончался от рака, и тогда для погашения долга, обратившись к знакомому, семья решила продать другое имущество – офисное помещение и гаражный бокс. Ни денег, ни имущества семья не увидела.