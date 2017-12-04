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В Уфе семья осталась должна банку, лишившись квартиры стоимостью 16 млн руб

4 декабря 2017, 11:02
Семья уверена в том, что торги прошли с нарушениями.

Семья Абашидзе осталась без квартиры стоимостью 16 миллионов рублей и осталась должна банку, сообщают «Вести-Башкортостан». Бывшие владельцы собственности уверены в том, что квартиру намеренно продали людям по заниженной цене, а торги прошли с нарушениями.

В 2006 году семья взяла ссуду на покупку квартиры – 6,5 миллиона рублей, которые должны были вернуть банку с процентами – почти 15 миллионов. На протяжении многих лет семья отдавала банку более 80 тысяч рублей ежемесячно, но осталась должна банку после потери платежеспособности. Глава семьи скончался от рака, и тогда для погашения долга, обратившись к знакомому, семья решила продать другое имущество – офисное помещение и гаражный бокс. Ни денег, ни имущества семья не увидела.

Сейчас спор решается в суде. О том, что торги были проведены с нарушениями, говорят показания тех, кто хотел, но не смог участвовать в торгах. Банка, который выдал ипотеку сейчас, уже нет, есть только конкурсный управляющий, который уверяет, что семья не регулярно выплачивала положенную сумму.

Следующий процесс состоится 13 декабря. Если торги признают состоявшимися, семье с двумя несовершеннолетними детьми придется покинуть квартиру.

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#Новости#Злата Зукович#Общество
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