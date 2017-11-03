В Уфе могут выселить Фонд жилищного строительства ради Дома дружбы народов

Рассматриваются также еще несколько вариантов переселения всех обитателей Дома дружбы народов.

Уфимский Дом дружбы народов, который сейчас располагается в здании БашЦНТИ на улице Кирова, в ближайшее время может переехать в другое здание. Об этом сообщил глава Башкирии Рустэм Хамитов, выступая на совместном заседании советов при главе республики Башкортостан по вопросам содействия укреплению межнационального согласия и мира и Ассамблеи народов Республики Башкортостан.

Первоначально предполагалось, что организации, оставлявшие Дом дружбы народов, разместятся в Конгресс-холле, где для них выделили 17 кабинетов. Однако потом появились и другие варианты переселения.

- Мне кажется, что эти помещения все-таки не предназначены для постоянной работы, – сказал Рустэм Хамитов. – Там есть вентиляция, лифт, но нет окон. Поэтому как промежуточный вариант мы можем их использовать, но можно посмотреть и другие варианты.

Глава Башкирии предложил рассмотреть в качестве альтернативных вариантов новое офисное здание на улице Заки Валиди, а также старинный дом, в котором сейчас размещается Фонд жилищного строительства РБ, возле Гостиного двора.