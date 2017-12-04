ТОП прекрасных кинокартин для отдыха после трудного рабочего дня

О чем: сюжет рассказывает о том, как один необычный случай может перевернуть всю жизнь верх дном. Так, ведя свое скучное и однообразное существование, один режиссер, главный герой фильма, знакомится с человеком, предлагающим ему снять картину о борце с преступностью. И с этого момента начинается все интересное, так как режиссер имеет возможность снимать на камеру жизнь Мстителя – борца с преступностью. Но чем это оборачивается для режиссера?