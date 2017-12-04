ТОП прекрасных кинокартин для отдыха после трудного рабочего дня

Нет ничего прекрасней, чем возвращаться после изнуряющего трудового дня домой. Особенно когда, освободившись от домашних дел, можно удобно усесться перед телевизором и приступить к просмотру интересного фильма. Тем более когда уже знаешь, что посмотреть, так как при помощи онлайн-кинотеатра ivi.ru мы подготовили для вас уникальную подборку самых интересных и популярных кинокартин.
С вещами на вылет!
О чем: увлекательная комедия, которая расскажет о том, как задуманное может обернуться против тебя. Так, мечтая о повышении, один полицейский должен сделать что-то такое, чтобы отличиться и получить новую должность. Работая в миграционной службе, он находит «жертву» - карманника, который незаконно пребывает в Париже. И когда, казалось бы, дело сделано, и полицейскому осталось только вывезти карманника из Парижа, начинается самое интересное.
Кому смотреть: динамичная комедия для тех, кто ценит настоящий незаурядный юмор и идет по жизни с позитивом https://www.ivi.ru/watch/170383.
Хроники мстителя
О чем: сюжет рассказывает о том, как один необычный случай может перевернуть всю жизнь верх дном. Так, ведя свое скучное и однообразное существование, один режиссер, главный герой фильма, знакомится с человеком, предлагающим ему снять картину о борце с преступностью. И с этого момента начинается все интересное, так как режиссер имеет возможность снимать на камеру жизнь Мстителя – борца с преступностью. Но чем это оборачивается для режиссера?
Кому смотреть: фильм предназначен для любителей захватывающих историй, для тех, кто ценит дружбу и взаимовыручку https://www.ivi.ru/watch/171563.
Детство Лидера
О чем: окончена Первая Мировая война, но о мирном существовании и налаживании жизни говорить очень рано, так как в Европе продолжает буйствовать идеология фашизма. Маленький сын советника президента того времени воспитывается кухаркой, не чувствуя семейного тепла, родительской любви и заботы. Повзрослев, главный герой становится жестоким тираном, антисемитом и погромщиком. Что так повлияло на него, почему, живя в благополучной семье, дети становятся «монстрами»? Это наследственность, психологическая травма или все же воспитание? Ответы на эти вопросы раскрываются в фильме.
Кому смотреть: кино для любителей исторических реалий и драм, для тех, кто хочет понимать, почему случилось именно так, а не иначе.
Монстры Юга
О чем: это сборник разный законченных историй, каждая из которых удивительна и связана с кошмарами наяву. В каждой истории рассказывается о невероятных происшествиях, которые происходили с героями. Здесь есть страх, монстры, чудовища, сатанисты, много крови и ужас в глазах героев. Причем каждая история вроде как и в одном жанре, но с неожиданным поворотом и деталью в сюжете.
Кому смотреть: сборник создан для любителей острый ощущений и адреналина.