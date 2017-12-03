В Башкирии осудили главу сельсовета за три земельных участка

По просьбе общих знакомых, сложившихся межличностных отношений и личной заинтересованности в 2008 году он дал указание подчиненному сотруднику изготовить и выдать выписки из похозяйственной книги с заведомо ложными данными о наличии у трех жителей Уфы прав на земельные участки. На основании данных выписок указанными лицами была осуществлена государственная регистрация права собственности на земельные участки, расположенные в границах с. Новые Тукмаклы Кушнаренковского района, общей площадью свыше 90 соток. Сумма причиненного муниципалитету ущерба превысила 900 тысяч рублей.