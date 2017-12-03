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В Башкирии осудили главу сельсовета за три земельных участка

3 декабря 2017, 14:45
Он помог получить землю третьим лицам незаконно.

Приговором Кушнаренковского районного суда Башкирии бывший глава Старотукмаклинского сельсовета Кушнаренковского района Башкирии Камиль Кабиров был признан виновным в злоупотреблении должностными полномочиями.

В ходе проверки правоохранительными органами было установлено, что он совершил действия, способствовавшие отчуждению земельных участков из муниципальной собственности в пользу третьих лиц из корыстной или иной личной заинтересованности.

По просьбе общих знакомых, сложившихся межличностных отношений и личной заинтересованности в 2008 году он дал указание подчиненному сотруднику изготовить и выдать выписки из похозяйственной книги с заведомо ложными данными о наличии у трех жителей Уфы прав на земельные участки. На основании данных выписок указанными лицами была осуществлена государственная регистрация права собственности на земельные участки, расположенные в границах с. Новые Тукмаклы Кушнаренковского района, общей площадью свыше 90 соток. Сумма причиненного муниципалитету ущерба превысила 900 тысяч рублей.

На основании материалов оперативно-розыскной деятельности Дюртюлинским межрайонным следственным отделом СУ СК России по РБ в отношении Кабирова. были возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного по ч. 2 ст. 285 УК РФ.

Приговором Кушнаренковского районного суда он был признан виновным и ему было назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года условно.

#Новости#Рустэм Башкирцев#Общество
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