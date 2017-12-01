Аэрофлот–лучшая авиакомпания России по версии National Geographic Traveler

В нем приняли участие российские читатели одного из самых известных и популярных в мире журналов о туризме National Geographic. Церемония вручения премий состоялась 30 ноября в Москве.
В этом году голосование проходило традиционно на сайте российского издания журнала www.nat-geo.ru c 22 мая по 15 октября. Читатели выбирали лучших в более чем 20-ти номинациях, которые имеют отношение к самым разным направлениям российского и зарубежного туризма.
В номинации «Лучшая российская авиакомпания» Аэрофлот стал абсолютным победителем, набрав 53% голосов и оставив конкурентов далеко позади. Ранее он уже дважды завоевывал это звание в 2014 и 2016 гг.
Аэрофлот стабильно признается лучшей авиакомпанией России по версии целого ряда авторитетных премий. В то же время он укрепляет позиции в качестве глобального авиаперевозчика премиум-класса.
Аэрофлот стал первой российской авиакомпанией, которая получила престижный рейтинг «четыре звезды» от британского агентства Skytrax – одного из главных в мире оценщиков качества сервиса на воздушном транспорте.
В 2017 году ведущий независимый консультант по оценке брендов Brand Finance признал Аэрофлот самым сильным брендом России, а также среди всех авиационных брендов мира. Авиакомпания также стала обладателем высшего рейтинга «пять звезд» от американской авиационной ассоциации APEX.
АЭРОФЛОТ — лидер воздушного транспорта России, член глобального авиационного альянса SkyTeam. Совокупная маршрутная сеть альянса насчитывает 1074 пункта в 177 странах. В 2016 году Аэрофлот перевёз 29 млн человек, а с учётом авиакомпаний Группы «Аэрофлот» — 43,4 млн.
Аэрофлот первым из российских компаний стал обладателем высокого рейтинга «четыре звезды» Skytrax по качеству сервиса. В 2017 году в шестой раз стал обладателем престижной международной премии Skytrax World Airline Awards в категории «Лучшая авиакомпания Восточной Европы». В этом же году Аэрофлот удостоен высшего рейтинга «пять звёзд» в самой престижной категории — «Глобальная авиакомпания» — от американской авиационной ассоциации APEX.
Аэрофлот в 2017 году признан самым сильным брендом России и сильнейшим авиационным брендом в мире по версии международного агентства Brand Finance. Также Аэрофлот признан лучшей авиакомпанией Европы по версии крупнейшего в мире сайта о путешествиях TripAdvisor и получил звание «Любимой иностранной авиакомпании в Китае».
Аэрофлот в 2017 году занял первое место по объёму авиаперевозок на самом конкурентном рынке мировой гражданской авиации — транзитном направлении между Европой и Азией, увеличив соответствующий показатель 2016 года на 12%. Эти данные приводит портал Airline Network News & Analysis (anna.aero) — один из ведущих британских аналитических ресурсов по авиационной тематике.
Аэрофлот располагает одним из самых молодых самолётных парков в мире, который насчитывает 214 воздушных судов. Аэрофлот базируется в Москве, в международном аэропорту Шереметьево.
Аэрофлот входит в число мировых лидеров по обеспечению безопасности полётов. Коэффициент программы Европейской комиссии SAFA у Аэрофлота соответствует уровню ведущих мировых авиакомпаний.
Аэрофлот первым из российских перевозчиков вошёл в реестр операторов IOSA и постоянно подтверждает этот сертификат. Авиакомпания успешно прошла аудит безопасности наземного обслуживания ISAGO. Интегрированная система менеджмента ПАО «Аэрофлот — российские авиалинии» сертифицирована по стандартам ISO 9001:2015 и ISO 14001:2004.