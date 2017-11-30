В Уфе директор организации обманул школу-интернат, похитив 700 тысяч рублей

Posted 30 ноября 2017, 06:30
Published 30 ноября 2017, 06:30
Modified 25 декабря 2024, 05:39
Updated 25 декабря 2024, 05:39
31-летний учредитель и коммерческий директор ООО «МедиаПроект - Уфа» обвиняется за совершение преступления по статье «Мошенничество в крупном размере», сообщили в пресс-службе прокуратуры республики.
Обвиняемый заключил контракт от имени организации с Уфимской коррекционной школой-интернатом, где учатся дети с нарушением опорно-двигательного аппарата. По договору компания должна была предоставить для учащихся 47 принтеров ценой 1,1 миллион рублей, но коммерческий директор предоставил технику другой модели, стоимостью в три раза ниже оговоренной.
Учредитель похитил более 700 тысяч рублей, предъявив липовые накладные и получив оплату в полном объеме.
Уголовное дело рассмотрит Советский суд Уфы.