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Posted 30 ноября 2017, 06:30

Published 30 ноября 2017, 06:30

Modified 25 декабря 2024, 05:39

Updated 25 декабря 2024, 05:39

В Уфе директор организации обманул школу-интернат, похитив 700 тысяч рублей

30 ноября 2017, 06:30
Вместо обещанной качественной техники директор подсунул учащимся дешевку.

31-летний учредитель и коммерческий директор ООО «МедиаПроект - Уфа» обвиняется за совершение преступления по статье «Мошенничество в крупном размере», сообщили в пресс-службе прокуратуры республики.

Обвиняемый заключил контракт от имени организации с Уфимской коррекционной школой-интернатом, где учатся дети с нарушением опорно-двигательного аппарата. По договору компания должна была предоставить для учащихся 47 принтеров ценой 1,1 миллион рублей, но коммерческий директор предоставил технику другой модели, стоимостью в три раза ниже оговоренной.

Учредитель похитил более 700 тысяч рублей, предъявив липовые накладные и получив оплату в полном объеме.

Уголовное дело рассмотрит Советский суд Уфы.

#Злата Зукович#Происшествия#Новости
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