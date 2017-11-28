Аэрофлот занял первое место в мире по росту провозных емкостей

«Данные рейтинга OAG – очередное подтверждение того, что Аэрофлот окончательно возвратился в элиту глобальной авиации, - заявил генеральный директор Аэрофлота Виталий Савельев. – Мы не только выполняем задачи нашей Стратегии развития до 2025 года, но и делаем это с опережением сроков. Даже в сложных геополитических условиях Аэрофлот последовательно укрепляет присутствие на мировом рынке авиаперевозок. Мы намерены сохранить этот тренд и в 2018 году».