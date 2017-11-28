Аэрофлот занял первое место в мире по росту провозных емкостей

Одновременно авиакомпания укрепила свои позиции в ТОП-20 крупнейших мировых перевозчиков по объему провозных емкостей, поднявшись с 20 на 19 место. Таковы данные рейтинга авторитетного британского агентства OAG.
За 12 месяцев по состоянию на сентябрь 2017 года Аэрофлот нарастил провозную емкость на 15%. В общем списке по темпам роста он уступил только бюджетной авиакомпании IndiGo, которая работает на внутреннем рынке Индии, но уверенно обогнал других – как традиционных перевозчиков, так и лоукостеров.
Агентство OAG составляет рейтинг топ-20 на основе предельного пассажиропотока, которого перевозчики в состоянии достигнуть за 12 месяцев. Как отмечается в аналитическом обзоре, «за 12 месяцев Аэрофлот показал очень сильный рост». К числу конкурентных преимуществ перевозчика отнесен также флот со средним возрастом 4,2 года, который является «самым молодым среди авиакомпаний, входящих в топ-20».
По итогам 2016 года Группа «Аэрофлот» заняла 18-е место в мире по пассажиропотоку, а также усилила присутствие на стратегических рынках. По данным британского портала Airline Network News @ Analysis (anna.aero), Аэрофлот стал мировым лидером по дальнемагистральным перевозкам на транзите между Европой и Азией – самом высококонкурентном рынке мировой гражданской авиации.
«Данные рейтинга OAG – очередное подтверждение того, что Аэрофлот окончательно возвратился в элиту глобальной авиации, - заявил генеральный директор Аэрофлота Виталий Савельев. – Мы не только выполняем задачи нашей Стратегии развития до 2025 года, но и делаем это с опережением сроков. Даже в сложных геополитических условиях Аэрофлот последовательно укрепляет присутствие на мировом рынке авиаперевозок. Мы намерены сохранить этот тренд и в 2018 году».
Агентство OAG – один из наиболее надежных источников аналитики об операционной деятельности предприятий воздушного транспорта. Обладает обширной базой данных, в которую входят сведения о более чем 900 авиакомпаний и 4 тыс. аэропортов.
АЭРОФЛОТ — лидер воздушного транспорта России, член глобального авиационного альянса SkyTeam. Совокупная маршрутная сеть альянса насчитывает 1074 пункта в 177 странах. В 2016 году Аэрофлот перевёз 29 млн человек, а с учётом авиакомпаний Группы «Аэрофлот» — 43,4 млн.
Аэрофлот первым из российских компаний стал обладателем высокого рейтинга «четыре звезды» Skytrax по качеству сервиса. В 2017 году в шестой раз стал обладателем престижной международной премии Skytrax World Airline Awards в категории «Лучшая авиакомпания Восточной Европы». В этом же году Аэрофлот удостоен высшего рейтинга «пять звёзд» в самой престижной категории — «Глобальная авиакомпания» — от американской авиационной ассоциации APEX.
Аэрофлот в 2017 году признан самым сильным брендом России и сильнейшим авиационным брендом в мире по версии международного агентства Brand Finance. Также Аэрофлот признан лучшей авиакомпанией Европы по версии крупнейшего в мире сайта о путешествиях TripAdvisor и получил звание «Любимой иностранной авиакомпании в Китае».
Аэрофлот в 2017 году занял первое место по объёму авиаперевозок на самом конкурентном рынке мировой гражданской авиации — транзитном направлении между Европой и Азией, увеличив соответствующий показатель 2016 года на 12%. Эти данные приводит портал Airline Network News & Analysis (anna.aero) — один из ведущих британских аналитических ресурсов по авиационной тематике.
Аэрофлот располагает одним из самых молодых самолётных парков в мире, который насчитывает 210 воздушных судов. Аэрофлот базируется в Москве, в международном аэропорту Шереметьево.
Аэрофлот входит в число мировых лидеров по обеспечению безопасности полётов. Коэффициент программы Европейской комиссии SAFA у Аэрофлота соответствует уровню ведущих мировых авиакомпаний.
Аэрофлот первым из российских перевозчиков вошёл в реестр операторов IOSA и постоянно подтверждает этот сертификат. Авиакомпания успешно прошла аудит безопасности наземного обслуживания ISAGO. Интегрированная система менеджмента ПАО «Аэрофлот — российские авиалинии» сертифицирована по стандартам ISO 9001:2015 и ISO 14001:2004.