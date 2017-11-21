Аэрофлот возобновляет продажи на рынке Непала

Торжественное мероприятие по этому поводу состоялось в столице Непала — Катманду, с участием представительства авиакомпании в Дели, Посла РФ в Непале Андрея Будника, руководства национальной авиакомпании Nepal Airlines, представителей местной туристической отрасли и профильных СМИ.
Соглашение по продаже воздушных перевозок Аэрофлота на территории Непала было подписано с агентством Gandaki International Travels, которое стало Генеральным агентом Аэрофлота в этой стране. Кроме того, в будущем планируется развивать продажи через универсальную систему взаиморасчетов BSP, созданную в рамках Всемирной ассоциации воздушного транспорта (IATA).
Продажи в Непале возобновляются после двухлетнего перерыва. Это будет способствовать укреплению позиций Аэрофлота на рынке Южной Азии и развитию туризма в данном направлении. Опыт и анализ бронирований показывают, что пассажиры из этого региона особенно заинтересованы в перелетах в Россию, страны Западной и Восточной Европы, США.
АЭРОФЛОТ — лидер воздушного транспорта России, член глобального авиационного альянса SkyTeam. Совокупная маршрутная сеть альянса насчитывает 1074 пункта в 177 странах. В 2016 году Аэрофлот перевёз 29 млн человек, а с учётом авиакомпаний Группы «Аэрофлот» — 43,4 млн.
Аэрофлот первым из российских компаний стал обладателем высокого рейтинга «четыре звезды» Skytrax по качеству сервиса. В 2017 году в шестой раз стал обладателем престижной международной премии Skytrax World Airline Awards в категории «Лучшая авиакомпания Восточной Европы». В этом же году Аэрофлот удостоен высшего рейтинга «пять звёзд» в самой престижной категории — «Глобальная авиакомпания» — от американской авиационной ассоциации APEX.
Аэрофлот в 2017 году признан самым сильным брендом России и сильнейшим авиационным брендом в мире по версии международного агентства Brand Finance. Также Аэрофлот признан лучшей авиакомпанией Европы по версии крупнейшего в мире сайта о путешествиях TripAdvisor и получил звание «Любимой иностранной авиакомпании в Китае».
Аэрофлот в 2017 году занял первое место по объёму авиаперевозок на самом конкурентном рынке мировой гражданской авиации — транзитном направлении между Европой и Азией, увеличив соответствующий показатель 2016 года на 12%. Эти данные приводит портал Airline Network News & Analysis (anna.aero) — один из ведущих британских аналитических ресурсов по авиационной тематике.
Аэрофлот располагает одним из самых молодых самолётных парков в мире, который насчитывает 214 воздушных судов. Аэрофлот базируется в Москве, в международном аэропорту Шереметьево.
Аэрофлот входит в число мировых лидеров по обеспечению безопасности полётов. Коэффициент программы Европейской комиссии SAFA у Аэрофлота соответствует уровню ведущих мировых авиакомпаний.
Аэрофлот первым из российских перевозчиков вошёл в реестр операторов IOSA и постоянно подтверждает этот сертификат. Авиакомпания успешно прошла аудит безопасности наземного обслуживания ISAGO. Интегрированная система менеджмента ПАО «Аэрофлот — российские авиалинии» сертифицирована по стандартам ISO 9001:2015 и ISO 14001:2004.