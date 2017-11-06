ФК «Уфа» не смог сохранить преимущество в счёте и проиграл «Спартаку»

– Мы забили первыми, но до перерыва немного позиционных атак проводил «Спартак», – сказал Семак в эфире телеканала «Наш футбол». – Во втором тайме стали играть лучше, но гол Промеса поставил нас в ситуацию, когда нужно было рисковать. Полумоменты у нас были, но риск не увенчался успехом. Мы получили третий гол, и отыграться было сложно. На этом игра закончилась.