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Жители Башкирии чаще всего умирают из-за болезней кровообращения

4 ноября 2017, 15:10
Всего в республике в прошлом году родилось 55,7 тыс. человек, а умерло 52,28 тыс.

В Башкирии в 2016 году число родившихся людей превысило число умерших, сообщили в Башстате. Так в прошлом году в регионе родилось 55,7 тыс. человек, а умерло – 52,2 тыс. Число родившихся превысило число умерших на 6,6%.

Первое место среди причин смерти – 41,1% - занимают болезни кровообращения, на втором месте – онкология (13%), на третьем – внешние причины 8,1%. По сравнению с 201 годом, жители республики стали реже умирать от болезней кровообращения (на 1,4%), но чаще от онкологии (на 3,8%).

На 100 тысяч населения Башкирии приходится 614,1 смертей от болезней системы кровообращения, 201,6 – от новообразований, 66,3 – болезней органов пищеварения, 47,1 – болезней органов дыхания, 22,3 – инфекционных и паразитарных болезней, 14,7 смертей в ДТП, 5,7 – от отравления алкоголем и 15,6 самоубийств.

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