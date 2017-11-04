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В Уфе прошел Крестный ход

4 ноября 2017, 15:56
Шествие посвящено празднику Казанской иконы Божьей матери и Дня народного единства.

Сегодня, 4 ноября, В Уфе состоялся городской Крестный ход. Торжественное шествие посвящено празднику Казанской иконы Божьей матери и Дню народного единства. Организатор - Уфимская епархия Московскогго патриархата.

Верующие собрались у Покровского храма на улице Мингажева. Отсюда в 11 часов начался Крестный ход с с хоругвями, иконами. Шествие сопровождалось молебнами о здравии и благополучии жителей Республики Башкортостан. Конечным пунктом верующих стал кафедральный Собор Рождества Богородицы на ул. Кирова.

#Новости#Рустэм Башкирцев#Общество
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