В Уфе прошел Крестный ход

Сегодня, 4 ноября, В Уфе состоялся городской Крестный ход. Торжественное шествие посвящено празднику Казанской иконы Божьей матери и Дню народного единства. Организатор - Уфимская епархия Московскогго патриархата.
Верующие собрались у Покровского храма на улице Мингажева. Отсюда в 11 часов начался Крестный ход с с хоругвями, иконами. Шествие сопровождалось молебнами о здравии и благополучии жителей Республики Башкортостан. Конечным пунктом верующих стал кафедральный Собор Рождества Богородицы на ул. Кирова.