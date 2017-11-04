В Уфе прошел Крестный ход

Верующие собрались у Покровского храма на улице Мингажева. Отсюда в 11 часов начался Крестный ход с с хоругвями, иконами. Шествие сопровождалось молебнами о здравии и благополучии жителей Республики Башкортостан. Конечным пунктом верующих стал кафедральный Собор Рождества Богородицы на ул. Кирова.