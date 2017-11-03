В Уфе прошёл «митинг» против бездействия МВД

Стоит отметить, что всего на площади собралось около десяти человек, которые принесли с собой два плаката. Часть из них узнала о том, что акция не согласована лишь на площади, однако подававшая в правительство уведомление о проведении митинга Анастасия Соколова, призналась, что ей об этом сообщили лишь накануне.