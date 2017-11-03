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В Башкирии узбек «приютил» в непригодной для жизни постройке 175 мигрантов

3 ноября 2017, 11:41
Прокуратура отчиталась о работе с нарушением миграционного законодательства.

Прокуратура республики за год выявила более 420 нарушений миграционного законодательства, сообщили в пресс-службе ведомства.

Руководителей более 60 компаний привлекли к административной ответственности по статье «Привлечение к трудовой деятельности в РФ иностранного гражданина при отсутствии разрешения на работу либо патента». Более 70 уголовных дел заведено по статье «Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина по месту пребывания в жилом помещении в Российской Федерации». Например, в Иглинском районе узбек зарегистрировал в непригодной для проживания постройке 175 граждан Узбекистана.

Отмечается, что сотрудники ведомства не всегда обеспечивают контроль за сроками пребывания мигрантов.

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