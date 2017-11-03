В Башкирии узбек «приютил» в непригодной для жизни постройке 175 мигрантов

Руководителей более 60 компаний привлекли к административной ответственности по статье «Привлечение к трудовой деятельности в РФ иностранного гражданина при отсутствии разрешения на работу либо патента». Более 70 уголовных дел заведено по статье «Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина по месту пребывания в жилом помещении в Российской Федерации». Например, в Иглинском районе узбек зарегистрировал в непригодной для проживания постройке 175 граждан Узбекистана.