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В Индии родился двухголовый ребенок

2 ноября 2017, 16:23
В штате Амбайогай в Индии появился на свет ребенок с двумя головами.

Как пишет издание Dni.ru, сиамские близнецы-парапаги рождаются крайне редко.

У новорожденных из Индии были отдельные сердце и легкие, но общая печень и остальные внутренние органы. Им сразу было трудно дышать, и врачи подключили их к аппарату искусственной вентиляции легких.

Медики предупредили, что разделение и спасение близнецов невозможно. Спустя сутки младенцы умерли.

По словам заведующего гинекологическим отделением госпиталя Свами Рамананд Теерт, доктора Санджай Бэнсод, такое состояние является серьезным и очень редким. Оно наблюдается только у 10% всех сиамских близнецов.

Отклонения в развитии плода у женщины, родившей парапагов, врачи выявили на восьмом месяце. Она решила выносить детей до конца, а на 36-й неделе ей сделали кесарево сечение. В настоящее время ее жизни ничто не угрожает.

#Новости#Светлана (Холдинг) Павлова#Общество
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