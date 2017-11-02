В Индии родился двухголовый ребенок

У новорожденных из Индии были отдельные сердце и легкие, но общая печень и остальные внутренние органы. Им сразу было трудно дышать, и врачи подключили их к аппарату искусственной вентиляции легких.
Медики предупредили, что разделение и спасение близнецов невозможно. Спустя сутки младенцы умерли.
По словам заведующего гинекологическим отделением госпиталя Свами Рамананд Теерт, доктора Санджай Бэнсод, такое состояние является серьезным и очень редким. Оно наблюдается только у 10% всех сиамских близнецов.
Отклонения в развитии плода у женщины, родившей парапагов, врачи выявили на восьмом месяце. Она решила выносить детей до конца, а на 36-й неделе ей сделали кесарево сечение. В настоящее время ее жизни ничто не угрожает.