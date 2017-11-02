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В Башкирии мясоконсервный комбинат выплатит пострадавшей полмиллиона рублей

2 ноября 2017, 11:14
28-летняя сотрудница мясоконсервного комбината работала машинистом на расфасовочно-упаковочном участке предприятия.

Верховный суд республики оставил в силе судебное решение о взыскании с ООО «Уфимский мясоконсервный комбинат» компенсации морального вреда пострадавшему работнику. В суде установили, что 28-летняя машинистка расфасовочно-упаковочного участка предприятия получила тяжелые для здоровья травмы.

В августе прошлого года при проведении погрузочно-разгрузочных работ она отодвинула металлическую раму с колбасой, колесо которой попало в выбоину в полу. В итоге 200-килограммовая конструкция упала на женщину.

После проведенной проверки выяснилось, что причиной ЧП стало техническое состояние здание и отсутствие контроля со стороны ответственных лиц.

Прокуратура требования истца поддержала. Калининский районный суд г. Уфы обязал ООО «Уфимский мясоконсервный комбинат» выплатить работнику 500 тыс рублей в счет компенсации морального вреда. Суд апелляционной инстанции утвердил данное решение.

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#Новости#Надежда Валитова#Происшествия
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