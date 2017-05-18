Башкирии в этом году ученым могут не выплатить положенную зарплату

В Башкирии сохраняется риск того, что целевые показатели по зарплате работников науки в этом году не будут достигнуты. Об этом заявил глава региона Рустэм Хамитов ходе встречи с министром труда и соцзащиты России Любовью Ельцовой.

- Мы пока не можем найти консенсус, достичь договоренности с руководством научных учреждений, которые в основном являются федеральными, и наше влияние там совершенно небольшое, - сообщил глава региона. - Поэтому риск недостижения контрольных показателей по научным сотрудникам присутствует. Конечно, с этим мы должны работать.

В свою очередь Ельцова обещала помочь региональным властям в организационных вопросах.

- Действительно, вопрос о научных учреждениях, который Вы затронули, находится в федеральном ведении, - сказала она. - Сейчас сформирован бюджет на следующий год, готов проект предложения. Минтруд является координатором этой работы. Думаю, что мы сможем в дальнейшем скоммуницировать, чтобы у Вас было представление о том, какой объём средств будет выделен республике.

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