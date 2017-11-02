Детей супругов, трагически погибших на юге Башкирии, усыновили

Напомним, в конце июля в Хайбуллинском районе Башкирии случилась трагедия: пропала семья с двухлетним ребенком. На поиски вышли более ста человек, спасатели и волонтеры. Спустя четыре дня поисков машину с телами погибших нашли на дне реки Таналык - по предварительным данным, автомобиль не был поставлен на ручной тормоз и скатился в водоем.