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Башкирский мед отправят на международную космическую станцию

2 ноября 2017, 17:35
Очередную партию меда весом 52 килограмма отправят для питания космонавтам в ближайшее время.

Как сообщил «Медиакорсети» директор ООО «Башкирский мед» Ришат Галеев, башкирский мед на МКС отправляют уже 15 лет. На этот раз космонавтов на орбите будут угощать медом, собранным пчелами с разнотравья.

В настоящее время мед отправили для упаковки в Бирюлевский эксперементальный завод, где его расфасуют в тюбики по 200 граммов, а затем с ближайшей оказией отправят на станцию.

- Космонавты рассказывали, что мед в космосе - самое любимое лакомство, которое напоминает о лете и доме. Спросом он пользуется и у иностранных космонавтов, - поделился Ришат Галеев.

По словам Галеева, на этот раз на орбиту отправится сборный лесной мед из Татышлинского района республики.

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#Новости#Рита Расулева#Экономика
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