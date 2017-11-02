Банк УРАЛСИБ начал продажу памятных и инвестиционных монет

Интегрированная региональная сеть продаж финансовых продуктов и услуг Банка представлена в 7 федеральных округах и 46 регионах и по состоянию на 1 октября 2017 года насчитывает: 6 филиалов, 278 точек продаж, 1 490 банкоматов, 520 платежных терминалов и 23 174 POS-терминала.