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В Уфе в суд передано дело мужчины, угрожавшего пистолетом полицейским

1 ноября 2017, 13:57
Жителя Уфы обвиняют по трём статьям уголовного кодекса.

Следственный комитет завершил расследование уголовного дела в отношении 33-летнего жителя Уфы, угрожавшего полицейским применением оружия.

Как сообщили в пресс-службе ведомства, в марте 2016 года мужчина был остановлен нарядом полиции в нетрезвом состоянии, при проверке документов обвиняемый достал травматический пистолет «Макарыч» (копия пистолета Макарова) и направил его на одного из полицейских. В результате грамотного применения физической силы полицейским удалось обезвредить и задержать мужчину. Позже выяснилось, что он уже проходит обвиняемым по делу об избиении пожилой соседки по коммунальной квартире.

Прокуратура региона утвердила обвинительное заключение по трём статьям Уголовного кодекса: «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью из хулиганских побуждений», «Применение насилия в отношении представителей власти» и «Оскорбление представителя власти».

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