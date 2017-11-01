В Уфе в суд передано дело мужчины, угрожавшего пистолетом полицейским

Следственный комитет завершил расследование уголовного дела в отношении 33-летнего жителя Уфы, угрожавшего полицейским применением оружия.
Как сообщили в пресс-службе ведомства, в марте 2016 года мужчина был остановлен нарядом полиции в нетрезвом состоянии, при проверке документов обвиняемый достал травматический пистолет «Макарыч» (копия пистолета Макарова) и направил его на одного из полицейских. В результате грамотного применения физической силы полицейским удалось обезвредить и задержать мужчину. Позже выяснилось, что он уже проходит обвиняемым по делу об избиении пожилой соседки по коммунальной квартире.
Прокуратура региона утвердила обвинительное заключение по трём статьям Уголовного кодекса: «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью из хулиганских побуждений», «Применение насилия в отношении представителей власти» и «Оскорбление представителя власти».