В музее Ив-Сен-Лорана в Париже покажут сердце кутюрье

Коллекция насчитывает около пяти тысяч экспонатов, среди них – «сердце Лорана», брошь в виде сочащегося кровью сердца, которую мастер прикалывал каждой своей модели перед началом показа. Она должна была принести удачу, пишут Dni.ru. Сейчас инсталляция показывает только часть творческого наследия кутюрье, однако организаторы выставки обещают, что раз в полгода экспозиция будет меняться, само хранилище музея занимает площадь в 450 квадратных метров. Идея его создания принадлежит Пьеру Берже, однако энтузиаст умер всего за несколько недель до официального открытия выставки.