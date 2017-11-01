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Школьника из Новосибирска могут посадить в тюрьму за подделку оценок

1 ноября 2017, 16:02
Суд Новосибирска рассмотрит уголовное дело в отношении учащегося 11 класса.

Как пишет издание Dni.ru, подросток обвиняется в подделке оценок в электронном журнале.

Ученик гимназии совершил преступление в 2018 году. При помощи специальной компьютерной программы он совершил взлом школьного журнала.

После он передал логин и пароль от сайта своему 16-летнему другу, и тот решил воспользоваться информацией. Подросток в течение месяца исправлял оценки в журнале себе и всем одноклассникам, которые просили его об этой услуге.

Но вскоре учителя заметили, что в журнале стоят не те оценки, которые ставили они. Педагоги обратились за помощью в полицию. По итогам проверки 16-летнего юноши возбудили уголовное дело по статье, предполагающей ответственность за неправомерный доступ к охраняемой законом компьютерной информации.

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