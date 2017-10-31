В Уфе прошла конференция по недвижимости "Продажи на максимуме"

По мнению участников конференции, большинство идей найдут практическое применение в ближайшие годы. Тем более в условиях снижения процентных ставок по ипотеке. Падение в следующем году может составить до трех процентов. За 20117 год ставка снизилась, в среднем, на полтора процента - до 9,9, что вызвало оживление на рынке ипотечного кредитования. Эта тенденция была одной из основных тем в работе конференции РБК. Кстати, это уже третья конференция по недвижимости от РБК-УФА. В планах телеканала наращивать сотрудничество с застройщиками, девелоперами, агентствами недвижимости Башкортостана и России. Подготовка к следующей конференции - 2018-го года - уже началась.