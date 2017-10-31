В Уфе прошла конференция по недвижимости "Продажи на максимуме"

25 октября в отеле Sheraton Ufa прошла конференция по недвижимости "Продажи на максимуме". В первую очередь крупное межрегиональное событие - для застройщиков и девелоперов. Их собралось около двухсот. Организаторами межрегиональной конференции выступили телеканал РБК-УФА и Группа Компаний "Маркетинг-Консультант".
Среди спикеров - ведущие эксперты рынка недвижимости страны:
Сергей Разуваев - директор ГК "Маркетинг - Консультант"(Тюмень), Диана Жданова - руководитель дизайн-студии "Маркетинг - Консультант" (Тюмень), Дмитрий Зеленин - руководитель проекта "Цвет города" (Тюмень), Олег Кельник - генеральный директор компании Planoplan (Санкт-Петербург), Оксана Дунина - управляющий партнер Profitbase (Екатеринбург), Василий Косарев - директор SMM-агентства "Лайка" (Краснодар), Анна Печеркина - бизнес-тренер (Екатеринбург), Святослав Мурунов - идеолог сети прикладной урбанистики, эксперт Сколково (Москва), Рим Хасанов - гендиректор ОН "Перспектива" (Уфа).
Эксперты сошлись во мнении - строить лучше, продавать больше и грамотно конкурировать на рынке позволяет главное преимущество - комфортное соседство будущих жильцов, поэтому прогрессивные компании уделяют вопросу формирования комфортной среды самое серьезное внимание. Так, например, эстетичное оформление стройплощадки вдвое увеличивает продажи среди клиентов, которые пришли на экскурсию и приняли решение о покупке. Важно выдержать в одном стиле весь проект - от прайса и рекламных буклетов до офиса продаж и самого строящегося дома.
К тому же участникам конференции "Продажи на Максимуме" продемонстрировали технологии будущего, которые также способствуют привлечению клиентов: 3D и Ви Ар-квартиры - покупатель с помощью специальных очков еще на стадии строительства дома может во всех деталях рассмотреть свое будущее жилье и, виртуально погулять по "своей" квартире.
На решение о покупке сегодня, говорят эксперты, влияет уже не только цена. Сейчас покупатель готов доплачивать за удобства и предъявляет девелоперам все больше требований. И решение о покупке человек может поменять, лишь увидев неприглядную стройплощадку - лицо компании и проекта. Приветствуются шоу-румы и различные "визуальные" приемы, когда человеку наглядно дают понять - это его вариант.
По мнению участников конференции, большинство идей найдут практическое применение в ближайшие годы. Тем более в условиях снижения процентных ставок по ипотеке. Падение в следующем году может составить до трех процентов. За 20117 год ставка снизилась, в среднем, на полтора процента - до 9,9, что вызвало оживление на рынке ипотечного кредитования. Эта тенденция была одной из основных тем в работе конференции РБК. Кстати, это уже третья конференция по недвижимости от РБК-УФА. В планах телеканала наращивать сотрудничество с застройщиками, девелоперами, агентствами недвижимости Башкортостана и России. Подготовка к следующей конференции - 2018-го года - уже началась.