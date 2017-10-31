В минспорте Башкирии прокомментировали «срыв» турнира силачей в Уфе

- Я планировал провести крупное спортивное мероприятие в Уфе. Сначала в мае, потом в июне, июле, августе... Все это время ждал реакции властей, однако мне приходили лишь одни отписки: мы рассматриваем ваше заявление, или ваше заявление принято на рассмотрение сначала этому лицу, потом второму, третьему. Ну, сколько это могло продолжаться?