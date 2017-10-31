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В Башкортостане определен порядок ликвидации снежных заносов на дорогах

31 октября 2017, 15:04
В первую очередь снегоуборочная техника выедет на федеральные и региональные трассы.

В правительстве Башкирии определили порядок работы дорожно-эксплуатационных организаций по ликвидации последствий сильных снежных заносов, других опасных погодных явлений и стихийных бедствий на автомобильных дорогах. Соответствующее распоряжение опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

Организовать работу поручено республиканскому госкомтрансу совместно с управлением автомобильных дорог «Приуралье» Федерального дорожного агентства.

В первую очередь от снега будут очищать дороги федерального и регионального значения, затем трассы, соединяющие муниципалитеты, и в последнюю очередь снегоуборочная техника выедет на дороги местного значения с регулярным движением автобусов общего пользования.

Главам администраций муниципальных районов и городских округов республики рекомендовано оказывать содействие в выделении необходимой снегоочистительной техники.

#Новости#Рита Расулева#Город
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