Умер выходец из уфимского рода - соавтор «Звездных войн»

25 октября на 87 году жизни ушел из жизни выходец из Уфы – Джон Молло, сообщают «The Times». Британский дизайнер и художник по костюмам, в том числе, создатель костюмов Дарта Вейдера и прочих костюмов легендарной саги «Звездные войны», скончался из-за последствий сосудистой деменции.