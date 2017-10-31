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Умер выходец из уфимского рода - соавтор «Звездных войн»

31 октября 2017, 09:38
Умер Джон Молло - обладатель «Оскара» за лучший дизайн костюмов в «Звёздные войны. Эпизод IV: Новая надежда» и «Ганди».

25 октября на 87 году жизни ушел из жизни выходец из Уфы – Джон Молло, сообщают «The Times». Британский дизайнер и художник по костюмам, в том числе, создатель костюмов Дарта Вейдера и прочих костюмов легендарной саги «Звездные войны», скончался из-за последствий сосудистой деменции.

Художник работал над пятым эпизодом «Звездные войны: Империя наносит ответный удар» и фильмами «Чужой» Ридли Скотта, «Чужая земля» Питера Хаймса, «Ганди» Ричарда Аттенборо, «Революция» Хью Хадсона, «Война Ханны» Менахема Голана, «Эйр Америка» Роджера Споттисвуда, «Чаплин» Ричарда Аттенборо, «Три мушкетера» Стивена Херека, «Книга джунглей» Стивена Соммерса, «Сквозь горизонт» Пола У.С.Андерсона и другими.

Джон Молло родился 18 марта 1931 года в семье эмигранта Евгения Молло – выходца из богатой купеческой уфимской семьи и англичанки Эллы Клары Молло (урожденной Кокелл). Он явлется потомком Поносовой-Молло, владелицы дома на Карла Маркса, 6. Младший брат Джона Эндрю Молло — военный историк, дизайнер и сценарист (номинант на премию BAFTA).

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