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Отец погибшего «пьяного» мальчика намерен добиваться отвода судьи

31 октября 2017, 16:26
В скандальном деле об аварии в Подмосковной Балашихе, в результате которой погиб 6-летний ребенок, появились новые детали.

Как пишет издание Dni.ru, отец мальчика Роман Шимко планирует добиваться отвода судьи.

Причиной этого послужил тот факт, что судья Владимир Шикун отказал в отправке уголовного дела о ДТП на доследование в прокуратуру для объединения его с делом о халатности. Вопрос об отводе судьи Шимко решил поднять 31 октября.

В ходе предыдущего слушания отец погибшего мальчика предположил, что подсудимая Ольга Алисова, следователь Дмитрий Аринушкин и эксперт Михаил Клейменов пребывают в преступном сговоре.

Он обратился к судье с просьбой об объединении дел о ДТП и о халатности в обращении с ребенком. По мнению Шимко, так его семья сможет доказать, что стала жертвой преступной схемы, участники которой покрывают действия нарушителей закона и помогают им уйти от ответственности.

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