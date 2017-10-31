Отец погибшего «пьяного» мальчика намерен добиваться отвода судьи

Причиной этого послужил тот факт, что судья Владимир Шикун отказал в отправке уголовного дела о ДТП на доследование в прокуратуру для объединения его с делом о халатности. Вопрос об отводе судьи Шимко решил поднять 31 октября.
В ходе предыдущего слушания отец погибшего мальчика предположил, что подсудимая Ольга Алисова, следователь Дмитрий Аринушкин и эксперт Михаил Клейменов пребывают в преступном сговоре.
Он обратился к судье с просьбой об объединении дел о ДТП и о халатности в обращении с ребенком. По мнению Шимко, так его семья сможет доказать, что стала жертвой преступной схемы, участники которой покрывают действия нарушителей закона и помогают им уйти от ответственности.