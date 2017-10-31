Отец погибшего «пьяного» мальчика намерен добиваться отвода судьи

Он обратился к судье с просьбой об объединении дел о ДТП и о халатности в обращении с ребенком. По мнению Шимко, так его семья сможет доказать, что стала жертвой преступной схемы, участники которой покрывают действия нарушителей закона и помогают им уйти от ответственности.