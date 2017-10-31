На пост мэра Уфы претендует владелец такси

Чего я больше всего боюсь - это бунт. А он назревает. И когда, не дай Бог, это случится, то не помогут ни деньги, ни уговоры. Простые униженные мужики возьмутся за топоры и устроят резню. Не забывайте, что в городе порядка 200 000 здоровых мужчин, прошедших боевую подготовку. А сейчас спровоцировать бунт может, например, какая-нибудь авария с гибелью людей. Задайте вопрос коммунальшикам: в каком состоянии сейчас находятся городские сети? Сколько людей кинули и разорили? И еще есть много вопросов к властям. А беда феодалов том, что они потеряли чувство реальности и сами остановиться не могут. Тогда есть два пути - либо эволюционный, либо революционный. А сейчас у нас есть еще пока возможность провести смену руководителей мирным законным путем.