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Зарплаты депутатов в России сократят на 10%

30 октября 2017, 16:49
С 2018 года заработные платы депутатов Госдумы России уменьшатся на 10%.

Как пишет издание Dni.ru, это окончательное решение президента России Владимира Путина по данному вопросу.

Глава государства продлил действие своего указа 19 октября. В соответствии с документом, сокращается зарплата самого президента, премьер-министра и других федеральных чиновников. Также закон распространяется и на Госдуму.

Депутаты приравнены к статусу министров, поэтому решение об уменьшении зарплаты распространяется и на них, поясняет источник. Окончательно этот вопрос утвердят в ходе принятия бюджета на 2018-2020 годы.

#Новости#Светлана (Холдинг) Павлова#Общество
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