Зарплаты депутатов в России сократят на 10%

Как пишет издание Dni.ru, это окончательное решение президента России Владимира Путина по данному вопросу.
Глава государства продлил действие своего указа 19 октября. В соответствии с документом, сокращается зарплата самого президента, премьер-министра и других федеральных чиновников. Также закон распространяется и на Госдуму.
Депутаты приравнены к статусу министров, поэтому решение об уменьшении зарплаты распространяется и на них, поясняет источник. Окончательно этот вопрос утвердят в ходе принятия бюджета на 2018-2020 годы.