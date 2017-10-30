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В Уфе среди моржей в ледяной воде плавал младенец

30 октября 2017, 11:58
Трехмесячный уфимец Артурик окунулся в воду озера Глубокого в числе первых моржей.

Открытие зимнего плавательного сезона прошло в Демском районе Уфы в минувшие выходные в рамках празднования Дня здоровья и спорта. Как сообщили в муниципалитете, на спортивный праздник на берег озера Глубокого пришли около 500 человек.

Купание трехмесячного малыша, мама которого уверена в пользе такого вида закаливания стало событием дня. Как сообщил руководитель Федерации зимнего плавания и закаливания Уфы Александр Пенкин, официально сезон любителей зимнего плавания и закаливания стартует на озере Солдатском в парке имени Якутова 1 ноября и продлится он до мая. А заплыв в Демском районе стал своего рода генеральной репетицией открытия.

- Главная цель подобных мероприятий – привить привычку населения к здоровому образу жизни, - подчеркнул Александр Пенкин. - Все, кто не попал на мероприятие в Деме, смогут попробовать свои силы на озере Солдатском в парке имени Якутова.

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#Новости#Татьяна Майорова,#Спорт
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