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В Башкирии депутата сняли с поста за служебный подлог

30 октября 2017, 12:59
Ранее он был осужден условно.

Глава и депутат сельсовета выдал знакомой подложную выписку из похозяйственной книги, которая подтверждает ее право на 5,6 соток земли в селе Казанка Баймакского района, сообщили в пресс-службе прокуратуры республики. Женщина оформила в свою собственность участок, который стоил более 390 тысяч рублей, нарушив тем самым права законного пользователя земли, построившего на нем свой дом.

Депутата приговорили к условному лишению свободы за служебный подлог и злоупотребление должностными полномочиями. Прокурор района внес представление в Совет сельского поселения, требуя рассмотреть вопрос о досрочном прекращении полномочий депутата. Избранник лишился своих полномочий.

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#Новости#Злата Зукович#Политика
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