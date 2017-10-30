В Башкирии депутата сняли с поста за служебный подлог

Глава и депутат сельсовета выдал знакомой подложную выписку из похозяйственной книги, которая подтверждает ее право на 5,6 соток земли в селе Казанка Баймакского района, сообщили в пресс-службе прокуратуры республики. Женщина оформила в свою собственность участок, который стоил более 390 тысяч рублей, нарушив тем самым права законного пользователя земли, построившего на нем свой дом.