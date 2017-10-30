mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Екатерина Гордон хочет выдвинуть свою кандидатуру на выборах президента РФ

30 октября 2017, 14:47
Ранее о желании выдвинуть свою кандидатуру на пост президента заявляла Ксения Собчак.

Российская журналистка и правозащитник Екатерина Гордон намерена выдвинуть свою кандидатуру на выборах президента РФ, сообщает РИА Новости.

Журналистка заявляет, что акцент в ее программе будет сделан на правах женщин и детей, которых она сама защищает в последние годы.

Я не голосовала никогда, и сейчас, в силу своих убеждений, я хочу воспользоваться этим правом и стать голосом для женщин, чьи права попраны,говорится в заявлении Гордон.

Напомним, ранее о своем желании баллотироваться в президенты сообщила телеведущая Ксения Собчак.

Выборы президента России должны пройти в марте 2018 года.

Материалы по теме
Новые выборы пройдут по-новому – говорят в администрации президента РоссииВыборы президента России будут абсолютно прозрачными - Элла ПамфиловаЖенщину-депутата из Башкирии могут выдвинуть на пост президента России
#Новости#Злата Зукович#Политика
Подпишитесь
Как в Башкирии будут возвращать мобилизованных отцов трех и более детей
Вчера, 19:22
Хабирову массово пожаловались на отсутствие «дороги жизни» в деревнях под Уфой
Вчера, 15:04
Представитель военкомата Башкирии объяснил небольшие зарплаты мобилизованных
Вчера, 19:57
В еще не открытом после ремонта парке в Уфе обнаружили сломанные конструкции
Вчера, 08:33
В Башкирии отсрочку от частичной мобилизации получат еще три категории граждан
Вчера, 14:45
«Битву против снега не проиграете»: Хабиров высказался о зимнем сезоне в Башкирии
Вчера, 13:48