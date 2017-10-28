mkset.ru
ГлавноеВсе новости

В Белорецке из магазина изъято 105 бутылок опасной водки

28 октября 2017, 17:12
Хозяйка магазина будет привлечена к ответственности.

Вчера, 27 октября, сотрудники полиции в Белорецке в одном из магазинов по улице Косоворотова обнаружили 105 бутылок алкоголя, который был изготовлен кустарным способом, сообщили в пресс-службе МВД по Башкирии. Все бутылки с опасным напитком были изъяты. Хозяйка торговой точки будет привлечена к административной ответственности по статье «Незаконная розничная продажа алкогольной и спиртосодержащей пищевой продукции физическими лицами». Женщине предстоит оплатить штраф.

23 октября сотрудники белорецкой полиции выявили факты незаконной продажи алкогольной продукции местным жителем. У него было изъято 37 литров водки. В отношении нарушителя составлен административный протокол.

24 октября сотрудники дорожно-патрульной службы задержали автомобиль ВАЗ-2109 под управлением 61-летнего жителя села Абзаково и 43-летнего водителя автомобиля Лада Ларгус, жителя села Исмакаево. Мужчины перевозили спиртосодержащую продукцию. В общей сложности у них изъято 10 литров спирта и 21 бутылка водки иностранного производства. По данным фактам проводится проверка.

#Новости#Башкирия#Полиция#Рустэм Башкирцев#Происшествия
Подпишитесь
Как в Башкирии будут возвращать мобилизованных отцов трех и более детей
Вчера, 19:22
Хабирову массово пожаловались на отсутствие «дороги жизни» в деревнях под Уфой
Вчера, 15:04
Представитель военкомата Башкирии объяснил небольшие зарплаты мобилизованных
Вчера, 19:57
В еще не открытом после ремонта парке в Уфе обнаружили сломанные конструкции
Вчера, 08:33
В Башкирии отсрочку от частичной мобилизации получат еще три категории граждан
Вчера, 14:45
«Битву против снега не проиграете»: Хабиров высказался о зимнем сезоне в Башкирии
Вчера, 13:48