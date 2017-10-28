В Белорецке из магазина изъято 105 бутылок опасной водки

Вчера, 27 октября, сотрудники полиции в Белорецке в одном из магазинов по улице Косоворотова обнаружили 105 бутылок алкоголя, который был изготовлен кустарным способом, сообщили в пресс-службе МВД по Башкирии. Все бутылки с опасным напитком были изъяты. Хозяйка торговой точки будет привлечена к административной ответственности по статье «Незаконная розничная продажа алкогольной и спиртосодержащей пищевой продукции физическими лицами». Женщине предстоит оплатить штраф.