Данил Квят больше не является членом гоночной программы «Ред Булл»

Контракт с Квятом был рассчитан еще на два года. Это решение означает, что россиянин не будет выступать при поддержке "Ред Булл" не только в "Формуле-1", но и в других гоночных сериях. Места в "Формуле-1" на следующий сезон остаются только в двух командах - "Уильямсе" и "Заубере".