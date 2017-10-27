В Уфе открылся официальный дилерский центр Porsсhe

Для того чтобы приобрести автомобиль премиум-класса, жителям Башкирии теперь не придется ехать за сотни километров. В Уфе, на проспекте Салавата Юлаева, 93, открылся ультрасовременный центр Porsсhe. Здесь представлены все модели престижной марки, а также оказывается полный спектр услуг автосервиса.
Дилерский центр Porsсhe представляет собой образец современной архитектуры и построен в точном соответствии аналогичных зданий компании по всему миру. Это двухэтажный автоцентр площадью более чем в две тысячи квадратных метров с просторным шоу-румом в 773 «квадрата». Здесь представлен весь модельный ряд бренда: Boxter, 911, Сayman, Panamera, Cayenne и Macan. Любой из этих автомобилей можно взять на тест-драйв, купить или заказать в нужной модификации. В специальной зоне перед дилерским центром также выставлены автомобили Porshe с пробегом. Они также проходят комплексную визуальную и техническую проверку, надежны и соответствуют премиум-стадартам.
На открытие центра в Уфе приехал генеральный директор ООО «ПОРШЕ РУССЛАНД» д-р Томас Штэрцель. Отвечая на вопросы журналистов, он отметил, что уровень жизни в Башкирии выше среднего, и потому компания ожидает, что спрос на автомобили Porsсhe здесь будет.
- Наши автомобили пользуются заслуженным интересом во всем мире, и Башкортостан в этом плане не является исключением, - отметил д-р Штэрцель. – Если сравнивать в целом по стране, уровень жизни здесь является выше. И я думаю, что те энтуазиасты, которым нравятся спортивные автомобили, найдут возможность их приобрести. У нас уже есть определенное количество клиентов и в республике, и в самом городе, которые нуждаются в обслуживании автомобилей. Что касается того, как мы будем привлекать клиентов, то я бы хотел подчеркнуть, что теперь у Porsсhe в Уфе есть «дом», и наличие автоцентра является краеугольным камнем нашей стратегии. Люди, которые придут сюда, смогут увидеть все автомобили Porsсhe, которые являются маркетинговым ходом сами по себе.
Реализацией автомобилей и обслуживанием автоцентра будет заниматься компания «ТрансТехСервис». Эта компания уже 10 лет успешно представляет бренд Porsсhe в Казани. Популярность бренда и многолетний позитивный опыт сотрудничества компаний позволяет ставить амбициозные планы. До конца текущего года уже планируется продать 50 автомобилей. В области продажи и обслуживания автомобилей будет представлен полный спектр услуг, включая автокредитование, страхование, лизинг и trade-in. В сервисном центре в 609 «квадратов» работают пять постов мелкосрочного ремонта и мойка. Только здесь представлено оборудование для диагностики, технического и гарантийного обслуживания, рекомендованное брендом Porsсhe. На складе хранится широкий спектр запчастей, позволяющий оперативно отвечать на запросы клиентов. Ряд услуг клиенты автоцентра смогут получить бесплатно: это диагностика, наружная мойка и проверка развал-схождения.
Председатель совета директоров компании «ТрансТехСервис» Вячеслав Зубарев поблагодарил д-ра Штэрцеля за плодотворное сотрудничество и признался, что очень доволен тем, как построено здание.
- Я оценивал центр с позиции человека, который всегда видит недостатки, - признался Зубарев на пресс-конференции, посвященной открытию автоцентра. – Мне кажется, автоцентр Porsсhe украсил проспект Салавата Юлаева. Ну и, конечно, как говорится в русской пословице, лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать. Поэтому мы приглашаем прийти и посмотреть.
И производитель, и его партнер в регионе обещают, что обслуживание в дилерском центре Porsсhe в Уфе будет на самом высоком уровне. Команда, которая будет здесь работать прошла многочасовое обучение и готова быть на высоте, как и автомобили престижной марки.
- Бренд – это не только продукт, это люди, которые наполняют это прекрасный «дом» и их профессионализм, - резюмировал Томас Штэрцель. - Я вам обещаю лично, что команда, которая работает здесь, находится на высочайшем международном уровне. Наши клиенты смогут получить здесь обслуживание высочайшего класса. T29719040).C12/1000000