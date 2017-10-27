В Уфе открылся официальный дилерский центр Porsсhe

- Наши автомобили пользуются заслуженным интересом во всем мире, и Башкортостан в этом плане не является исключением, - отметил д-р Штэрцель. – Если сравнивать в целом по стране, уровень жизни здесь является выше. И я думаю, что те энтуазиасты, которым нравятся спортивные автомобили, найдут возможность их приобрести. У нас уже есть определенное количество клиентов и в республике, и в самом городе, которые нуждаются в обслуживании автомобилей. Что касается того, как мы будем привлекать клиентов, то я бы хотел подчеркнуть, что теперь у Porsсhe в Уфе есть «дом», и наличие автоцентра является краеугольным камнем нашей стратегии. Люди, которые придут сюда, смогут увидеть все автомобили Porsсhe, которые являются маркетинговым ходом сами по себе.