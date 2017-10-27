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В Башкирии после смерти в пожарах двух человек организована проверка

27 октября 2017, 16:27
В Мечетлинском районе Башкирии в пожарах погибли два человека.

В правоохранительные органы Башкирии поступили два сообщения о гибели двух человек во время пожаров. По этим фактам следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Республике Башкортостан организованы доследственные проверки.

По предварительным данным, утром и вечером 26 октября в селе Большеустьикинское и деревне Кургатово Мечетлинского района Башкирии произошли пожары в жилых домах. В обоих случаях погибли хозяева – мужчины 52 и 75 лет. Предположительные причины возгорания в селе Большеустьикинское – неосторожное обращение с огнем, а в деревне Кургатово – неисправность электропроводки.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего и причины пожаров, следователем проведены осмотры мест происшествия, назначены судебно-медицинские исследования для установления причин смерти погибших, а также пожарно-технические исследования. По результатам проверок будут приняты процессуальные решения.

#Новости#Рита Расулева#Происшествия
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