Рустэм Хамитов о молодой художнице: Ее работы нашли отклик в моей душе

- В Москве будет серия концертов и выставок, - пояснил он. - Не только художественных, но, как говорили раньше, народно-хозяйственных, где мы покажем свои достижения. Это всё запланировано на конец 2018 года – начало 2019 года, ближе к 100-летию. Мы уже договорились с Правительством Москвы и с Федеральным Собранием о том, что нам помогут в этой работе.