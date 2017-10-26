В Башкирии ожидаются снежные заносы на дорогах

Впрочем, как выяснилось, эта новость актуальна больше для южной части республики и особенно – для Зауралья, где зима уже полностью вступила в свои права. Там снежные заносы, а также снежный накат и гололедица на дорогах ожидаются, по данным синоптиков, во второй половине дня.