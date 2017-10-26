Турчак: партия «Единая Россия» поддержит проект бюджета-2018

По утверждению Турчака, социальная поддержка является незыблемым приоритетом партии. По этой причине ЕР намерена бороться за соответствующие статьи бюджета на следующий год. К их числу относится повышение МРОТ в следующем году до 85%, а в 2019 году до 100% от прожиточного минимума. Также в эти статьи входит индексация денежного довольствия военнослужащих и обеспечение военнослужащих техническими средствами реабилитации.