Турчак: партия «Единая Россия» поддержит проект бюджета-2018

Как пишет издание Dni.ru, депутаты партии уверены, что законопроект нужно рассматривать с рациональных конструктивных позиций, а не популистских.
Андрей Турчак, исполняющий обязанности секретаря генсовета "Единой России", обратился к членам фракции в Госдуме с просьбой поддержать документ. Обсуждение проекта состоится 27 октября в первом чтении.
Главные направления "Проекта федерального бюджета на 2018 год и на плановый период 2019-2020 годов" заключаются в выполнении социальных обязательств перед российскими гражданами и выделение дотаций для регионов на неукоснительное исполнение "майских указов" президента России.
По утверждению Турчака, социальная поддержка является незыблемым приоритетом партии. По этой причине ЕР намерена бороться за соответствующие статьи бюджета на следующий год. К их числу относится повышение МРОТ в следующем году до 85%, а в 2019 году до 100% от прожиточного минимума. Также в эти статьи входит индексация денежного довольствия военнослужащих и обеспечение военнослужащих техническими средствами реабилитации.